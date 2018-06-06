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Глобальний індекс миру: Світ стає дедалі менш мирним

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Інститут економіки і миру оприлюднив щорічний звіт про стан миру у світі. У більшості регіонів планети спостерігається значне погіршення показників миролюбності. Україна в рейтингу - на 152-ій позиції зі 163-ьох країн.Світ стає дедалі менш мирним - про це свідчать дані базованого в Австралії Інституту економіки і миру (IEP), який у середу, 6 червня, вдванадцяте оприлюднив щорічний Глобальний індекс миру (GPI). Впродовж чотирьох років поспіль показники миролюбності у світі погіршуються. "Має місце поступове зниження миролюбності впродовж останнього десятиліття", - сказав керівник IEP Стів Кіллелеа в інтерв'ю агентству Reuters.

За оцінками фахівців інституту, насильство коштувало світовій економіці в 2017 році 14,8 трильйона доларів США - приблизно по дві тисячі на кожного жителя планети.

На останньому 163-му місці у рейтингу країн - Сирія. Загалом Близький Схід та Північна Африка є найменш мирним регіоном на планеті, хоча в них і спостерігається тенденція до покращення ситуації. Україна і Росія перебувають на 152 і 154 місцях відповідно, тобто наприкінці рейтингу. Найбільш миролюбними країнами є Нова Зеландія, Ісландія, Австрія, Португалія і Данія. Хоча Європа в цілому залишається найбільш стабільним і мирним регіоном світу, показники миролюбності в країнах Європи також знизилися.

Загалом серед дев'яти регіонів, на які дослідники поділили світ, лише у трьох (Центральна Америка, Південна Азія, Близький Схід та Північна Африка) спостерігається незначна позитивна динаміка. Решта шість регіонів (Європа, Північна Америка, Південна Америка, Азійсько-Тихоокеанський регіон, Африка на південь від Сахари, Росія та Євразія) демонструють помітне погіршення.

Серед чинників, врахованих дослідниками, окрім безпосередньої наявності внутрішніх чи зовнішніх конфліктів, також імпорт і експорт озброєнь, наявність ядерної зброї, кількість убивств, кількість ув'язнених, кількість внутрішньо переміщених осіб, витрати на оборону та інші фактори.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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