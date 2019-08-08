"Глибоких знань немає!" У "Слузі народу" зробили зізнання про навчання в Трускавці

Новообрані народні депутати від "Слуги народу" під час навчання в Трускавці не отримали глибоких знань про політику.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповіла новоспечений парламентарій Марина Бардіна. При цьому вона зазначила, що тиждень навчання дав необхідну базу для депутата.

"Це ключові економічні, бюджетні, законодавчі питання про загальне розуміння процесів. Можливо, глибоких знань у нас поки немає, але вже є загальне розуміння і знайомства з людьми, до яких ми можемо звертатися за допомогою", – повідомила Бардіна.

Політик додала, що після тижневого тренінгу вона готова працювати в парламенті.

"Враження від школи позитивні. Хоча ми дуже втомилися за тиждень, тому що у нас був дуже насичений графік: ми працювали з 9 ранку і до 10 вечора. І основна маса людей ходила на всі лекції", – підкреслила вона.

Бардіна акцентувала, що під час навчання більше уваги приділялося цінностям, комунікації і поведінці в парламенті.

Марина Бардіна NewsOne

"Тобто не зовсім освітнім речам. Нас виховували як нове покоління політиків, щоб ми не повторювали того, що відбувалося в українській політиці до нас. Щоб ми розуміли, що є альтернатива", – уклала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обраних народних депутатів від партії "Слуга народу" на навчанні в Трускавці ділили на групи і постійно міняли місцями.

При цьому частина обраних народних депутатів від партії "Слуга народу" пропускали навчання в Трускавці.

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