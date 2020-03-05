"Глибока криза": нардеп різко висловився про Кабмін Шмигаля

Відставка Кабміну Олексія Гончарука і призначення прем'єр-міністром Дениса Шмигаля показали глибоку кризу влади.

Про це заявив в ефірі ObozTV народний депутат від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз, коментуючи зміну уряду.

Оцінюючи виступ Шмигаля в Раді, Чийгоз заявив, що "ми чули загальні підходи".

"Природно, нового прем'єра теж можна зрозуміти, тому що його, цілком можливо, з ліжка підняли телефоном і сказали – ти будеш прем'єром", – заявив нардеп.

"Але коли команду представляють, в якій шість міністрів імовірно залишать виконувати обов'язки, а вони йдуть в день голосування і формування уряду – це говорить про глибоку кризу. Командної роботи ми не спостерігали півроку – її немає", – підкреслив він.

Також Чийгоз обурився, що новий прем'єр перед своїм призначенням не надав парламентським фракціям програму дій уряду.

"Навіть за часів Януковича було подання прем'єра і прем'єр своїми ніжками по фракціях ходив – навіть до тих, хто жорстко виступав проти. Це називається можливістю консолідувати і шукати шляхи дотику", – зазначив він.

kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Також нардепи підтримали призначення Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра і затвердили і новий уряд.

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