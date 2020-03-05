Головна Новини
5 березня • оновлено в 17:25
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Глибока криза": нардеп різко висловився про Кабмін Шмигаля

2.7т
Читати матеріал російською

Відставка Кабміну Олексія Гончарука і призначення прем'єр-міністром Дениса Шмигаля показали глибоку кризу влади.

Про це заявив в ефірі ObozTV народний депутат від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз, коментуючи зміну уряду.

Оцінюючи виступ Шмигаля в Раді, Чийгоз заявив, що "ми чули загальні підходи".

"Природно, нового прем'єра теж можна зрозуміти, тому що його, цілком можливо, з ліжка підняли телефоном і сказали – ти будеш прем'єром", – заявив нардеп.

"Але коли команду представляють, в якій шість міністрів імовірно залишать виконувати обов'язки, а вони йдуть в день голосування і формування уряду – це говорить про глибоку кризу. Командної роботи ми не спостерігали півроку – її немає", – підкреслив він.

Також Чийгоз обурився, що новий прем'єр перед своїм призначенням не надав парламентським фракціям програму дій уряду.

"Навіть за часів Януковича було подання прем'єра і прем'єр своїми ніжками по фракціях ходив – навіть до тих, хто жорстко виступав проти. Це називається можливістю консолідувати і шукати шляхи дотику", – зазначив він.

"Глибока криза": нардеп різко висловився про Кабмін Шмигаля

kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Також нардепи підтримали призначення Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра і затвердили і новий уряд.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Ахтем Чийгоз Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги