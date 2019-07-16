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Разумков запропонував ще один референдум: його зловили на помилці

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Заява глави партії президента України "Слуга народу" Дмитра Разумкова щодо того, що рішення про перейменування населених пунктів слід ухвалювати на місцевих референдумах, свідчить про те, що він не знає чинного законодавства.

"По-перше, в Україні не існує законодавчої бази для проведення місцевих референдумів", – нагадав у коментарі OBOZREVATEL директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"По-друге, якщо йдеться про те, щоб враховувати думку населення у визначенні нової назви населеного пункту в процесі декомунізації, то закон про декомунізацію саме це і передбачав", – продовжив історик.

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"Закон визначає лише ті назви, які не можуть існувати на карті України й повинні бути перейменовані. Водночас у ньому передбачено, що пропозиції на нові назви якраз виходять із боку місцевих громад, Верховна Рада лише закріплює їх", – пояснив В'ятрович.

Разумков

Разумков

УП

Як писав OBOZREVATEL, Дмитро Разумков заявив: "Рішення про перейменування міст, сіл і вулиць повинні ухвалювати ті, хто безпосередньо там перебуває і живе – тобто через місцевий референдум".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Декомунізація в Україні
Особи
Володимир В'ятрович Дмитро Разумков
Місце
Україна
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Чан Джеки
Чан Джеки
разумков ето сестра суркова и он нам враг .так что зеленский не наш президент.
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Мир Миру
Мир Миру
Скоро цього "діяча" будуть гнати в шию
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Та как свiдомо МАНДАйнутое бидло скажет, так и будет! Заждались столбы вдоль дороги, от бывшего города героя Киева до польского Львова, ой заждались свiдомо МАНДАйнутых ахтивистов!
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