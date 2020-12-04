Главою району на Закарпатті може стати громадянин Угорщини, – журналіст

Головою новоствореного Берегівського району в Закарпатській області може стати громадянин Угорщини Карл Резеш.

Про це написав у Telegram журналіст Віталій Глагола. Він нагадав про створення в рамках адміністративної реформи Берегівського району, до якого приєднали більший - Виноградівський.

Після проведення місцевих виборів в регіоні Партію угорців України "КМКС" у районній раді представили 15 депутатів при загальній кількості 45.

За словами Глаголи, не маючи більшості, угорці заручилися підтримкою місцевих представників партії "Слуга народу", які готові підтримати призначення головою району представника "КМКС" Карла Резеша, який має угорське громадянство.

Журналіст нагадав, що в 2015 році політик нібито закликав місцеве населення не ставати на захист України, коли почалася агресія РФ.

Нагадаємо, створення нових об'єднаних районів в Закарпатській області перетворилося на черговий національний скандал. Приводом стала поява нової територіально-адміністративної одиниці – Берегівської, де зосереджена значна кількість українських угорців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство розвитку громад і територій України оприлюднило нові проекти районування українських областей, де йдеться про появу Берегівського району.

Представники Угорщини просили зберегти кордони Берегівського району Закарпатської області в рамках децентралізації, проте про підготовку "угорського сепаратистського регіону" мова не йде.