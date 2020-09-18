Главою ДБР може стати куратор силовиків з Офісу президента

Заступник глави Офісу президента України Олег Татаров, який відповідає за правоохоронний напрям, може стати керівником Державного бюро розслідувань.

Згідно з деякими даними, в ОП Татаров займається переслідуваннями політичних опонентів напередодні місцевих виборів, використовуючи силовиків.

Зокрема, 28 серпня під час візиту в Черкаси президента України Володимира Зеленського було проведено обшуки в міській раді. У партії "За майбутнє" назвали це "залякуванням перед місцевими виборами". За інформацією партійців, співробітники Державної фіскальної служби нібито шукали документи, пов'язані з ухиленням від сплати податків.

На початку вересня Асоціація міст України звернулася до президента з відкритим листом з вимогою провести зустріч щодо "численних перевірок і обшуків правоохоронних органів", які докучають органам місцевого самоврядування.

В Асоціації наголосили, що в таких умовах необхідний діалог центральної і муніципальної влади, який дасть змогу "гарантувати права громад і громадян під час передвиборчої кампанії на місцевих виборах 2020 року".

Татарова призначили в Офіс президента на початку серпня. Тоді йшлося про те, що в його компетенцію входитиме "формування державної політики в сфері правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави в сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини".

До цього Татаров був начальником Головного слідчого управління МВС України часів міністра Віталія Захарченка та займався всіма справами проти активістів Майдану.

Ініціативна група постраждалих на Майдані висловлювала протест через те, що людина, яка була безпосередньо причетною до переслідувань майданівців, тепер очолила весь правоохоронний блок, який покликаний розслідувати ці злочини.

У відповідь Зеленський заявив, що не вважає Татарова старим кадром тільки тому, що він працював за старої влади.

"Ми всі жили за часів Януковича... Мені здається, що це несправедливо всіх людей, які очолювали певну ланку влади за часів Віктора Федоровича Януковича, вважати кимось зі старої влади. Головне, щоб людина була чесна", – сказав він.

Зазначимо, що Татаров мав потрапити під люстрацію, але нині в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", він не фігурує.

Восени 2014 року Татарова хотіли призначити заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації, але після резонансу в ЗМІ голова ОДА вирішив цього не робити.

У квітні 2020 року його намагалися призначити заступником директора ДБР – у пару до Олександра Бабікова. Але тоді також "не зрослося".

Зараз Татаров може очолити ДБР, яке планують злити з Національним антикорупційним бюро. Тобто за фактом він стане на чолі й НАБУ.

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