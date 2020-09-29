Главі Закарпаття зняли передвиборчий ролик у дусі Marvel: загрожує скандал через авторські права

У мережі поширили передвиборчий анімаційний відеоролик із губернатором Закарпатської області Олексієм Петровим, де той постав у вигляді супергероя.

Відео було опубліковав Telegram-канал "Окуляри Баканова", в коментарі під ним йдеться, що до його створення причетний і сам чиновник. А ось в ОДА заявили, що не брали участі у виробництві "мулька" для шефа, передає "КП" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, у ролику обігрується минуле Петрова. У ньому зображено героїв, схожих на персонажів коміксів – Людина-павук, Дедпул і Бетмен. У мінікартині всі троє з думкою "Я повинен допомогти" рятують Закарпаття: один від пожежі, другий біжить на крик жінки, третій – на повідомлення про біду з туристами.

Кадри з передвиборчого ролика.

"Людина, схожа на самого Петрова, вважає, що повинен допомогти з вирубкою лісу, сміттєвими звалищами і відсутністю авіасполучення з регіоном. Очевидно, в ролику обігрується минула посада Петрова. Він був начальником Департаменту контррозвідки СБУ", – вважають експерти з коміксів.

Вони ж зазначили, що використання персонажів коміксів не вітається власниками авторських прав, до того ж – в цілях передвиборчої агітації. Як відомо, Spider-Man і Deadpool належать коміксному всесвіту Marvel Comics, Batman – видавництву DC Comics.

"Цей ролик робили не ми. Ми не беремо участі в політичній або передвиборчій роботі. Все, що знаю: виробництвом ролика займалися люди з партійної лінії", – сказала на це директорка департаменту інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Марина Коваль.

Пізніше вона спростувала інформацію про те, що ролик про Петрова і героїв – це партійний продукт "Слуги народу".

Кадри з ролика.

"Я зв'язалася з людиною, яка за ідеєю могла би відповідати за виготовлення ролика. Але з'ясувалося, що це відео до них не має ніякого відношення. Звідки взявся ролик – інформації немає, його автори не відомі", – запевнила чиновниця.

У цьому ж журналістів переконали в місцевому осередку СН, від якої на місцевих виборах 2020-го балотується Олексій Петров.

"Ніякого відношення партія "Слуга народу" до створення цього ролика не має. Гарного дня", – відповіли представники політсили.

Додамо, що стиль передвиборчого "мультика" також схожий на роботи творчого колективу "Наша Файна", в одному з роликів якого раніше засвітився Петров.

Довідка: Олексій Петров був призначений головою Закарпатської ОДА в квітні 2020 року. До цього він обіймав посаду начальника управління СБУ Кіровоградської області. На місцевих виборах-2020 Олексій Петров може очолити список кандидатів у депутати Закарпатської обласної ради від партії "Слуга народу".

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