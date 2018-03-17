Глави МЗС восьми країн запевнили, що питання Криму не зникне з порядку денного

Міністри закордонних справ восьми країн зробили спільну заяви з нагоди четвертої річниці анексії Криму. Вони обіцяють не допустити, щоб питання півострова викреслили з порядку денного.Міністри закордонних справ Данії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Швеції та України виступили з спільною заявою у зв'язку з четвертою річницею незаконної анексії Криму Росією. "ЄС не визнає результати виборів, які проводяться Росією в Криму", - наголошується у заяві, оприлюдненій у суботу, 17 березня, на сайті українського МЗС.

Очільники МЗС зазначених країн запевнили, що не дозволять Криму "зникнути з міжнародного порядку денного". "Поки триватиме незаконна анексія, продовжуватимуться обмежувальні заходи та санкції", - йдеться у заяві.

Міністри МЗС восьми держав також наголошують, що "окупація Криму" підвищує ризики для безпеки в Чорноморському регіоні, але її наслідки виходять далеко за межі регіону. "Разом з нинішньої російською агресією на Донбасі, вона також є порушенням європейського порядку, безпеки, правил і принципів, які служили основою стабільності та безпеки в Європі з часів закінчення "холодної війни", - зазначається в заяві.

Підписанти заяви закликали звільнити українського режисера Олега Сенцова і понад 60 інших політв'язнів, а також надати доступ міжнародним моніторинговим організаціям на півострів.

Нагадаємо, Росія анексувала Кримський півострів у березні 2014 року, зробивши його своєю адміністративно-територіальною одиницею. 18 березня у Росії відбудуться вибори президента, в яких можуть взяти участь і жителі Криму, які отримали російське громадянство. В ЄС уже заявили, що не визнають проведення виборів глави російської держави на території півострова.