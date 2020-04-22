Голови МЗС країн "нормандського формату" зберуться на відеоконференцію

Відеоконференція міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" відбудеться наступного тижня.

Домовитися про це вдалося під час телефонних переговорів з керівниками дипломатичних відомств Німеччини, Франції, України та Росії, заявив 22 квітня голова німецького МЗС Хайко Маас, передає "Укрінформ".

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"Ми домовилися, і дуже тішимося з цього, що відбудеться відеоконференції в нормандському форматі на рівні міністрів. Вона пройде наступного тижня", – зазначив він.

За словами Мааса, всі міністри констатували, що важливі пункти рішень, які були ухвалені на саміті нормандської четвірки в Парижі в грудні 2019 року, ще не втілені в життя. Щоправда, вже почався обмін утримуваними особами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня 2019 року лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.