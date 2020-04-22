Голови МЗС країн "нормандського формату" зберуться на відеоконференцію

Юрій Сергієнко Політика 17:33, 22.04.2020 Оновлено: 17:35, 22.04.2020

Відеоконференція міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" відбудеться наступного тижня.

Домовитися про це вдалося під час телефонних переговорів з керівниками дипломатичних відомств Німеччини, Франції, України та Росії, заявив 22 квітня голова німецького МЗС Хайко Маас, передає "Укрінформ".

thebabel.net

"Ми домовилися, і дуже тішимося з цього, що відбудеться відеоконференції в нормандському форматі на рівні міністрів. Вона пройде наступного тижня", – зазначив він.

За словами Мааса, всі міністри констатували, що важливі пункти рішень, які були ухвалені на саміті нормандської четвірки в Парижі в грудні 2019 року, ще не втілені в життя. Щоправда, вже почався обмін утримуваними особами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня 2019 року лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

Коментувати
Політика

Дивіться також

"Готовий працювати": Саакашвілі відреагував на запрошення до Кабміну від Зеленського

Міноборони звільнило бойового полковника ЗСУ: українці обурені

Россия – разработана и построена США

Саакашвілі може стати віцепрем'єром із реформ: у "Слузі народу" підтвердили

Українцям будуть платити по дві пенсії: Кабмін розповів про нововведення