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22 квітня • оновлено в 17:43
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Голови МЗС країн "нормандського формату" зберуться на відеоконференцію

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Відеоконференція міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" відбудеться наступного тижня.

Домовитися про це вдалося під час телефонних переговорів з керівниками дипломатичних відомств Німеччини, Франції, України та Росії, заявив 22 квітня голова німецького МЗС Хайко Маас, передає "Укрінформ".

Голови МЗС країн "нормандського формату" зберуться на відеоконференцію

thebabel.net

"Ми домовилися, і дуже тішимося з цього, що відбудеться відеоконференції в нормандському форматі на рівні міністрів. Вона пройде наступного тижня", – зазначив він.

За словами Мааса, всі міністри констатували, що важливі пункти рішень, які були ухвалені на саміті нормандської четвірки в Парижі в грудні 2019 року, ще не втілені в життя. Щоправда, вже почався обмін утримуваними особами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня 2019 року лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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