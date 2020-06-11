Глава "Укрпошти" поскаржився, скільки заробляє на карантині

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський під час карантину заробляє 47 тисяч гривень на місяць.

Про це він заявив в ефірі на 24 каналі. За словами Смілянського, людей дратує його зарплата, оскільки будь-яка сума більше 40 тисяч гривень для них неприємна.

Відзначимо, що через карантин чиновника не може перевищувати розмір 10 мінімальних. Тобто максимум він може отримати 47 230 гривень.

"Треба дивитися не скільки людина заробляє, а скільки приносить державі. Ось ви бачили, ми продали на 90 мільйонів майна, а були люди, які приходили до мене і пропонували продавати по-іншому або ж купити ті термінали по-іншому", – сказав глава "Укрпошти".

Ігор Смілянський

Смілянський згадав зустріч з партією "Слуга народу", де обговорювали його зарплату. Він сказав, що люди хочуть бачити маленькі зарплати у чиновників, але насправді за ними завжди криються величезні схеми розграбування.

"Що хоче народ? Народ хоче, щоб була перемога. Перемога повинна бути. Тому краще купити (термінали – ред.) За 400 доларів, адже 400 все одно менше ніж 500, кладемо в кишеню 800 тисяч доларів, оголошуємо, що Смілянський має 10 тисяч зарплати і народ щасливий, і депутати щасливі. Всі ж звикли до цієї моделі, правда ж", – заявив Смілянський.

Раніше OBOZREVATEL писав, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський буде заробляти в 2020 році майже 1,9 млн гривень в місяць.

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