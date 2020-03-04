Глава "Слуги народу" розповів, за що цінує Авакова

Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова цінують на своїй посаді через його великий досвід роботи у правоохоронній системі.

Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Відео опублікували у мережі.

"Міністр МВС обіймає посаду довгий час. Він уже напрацював необхідний досвід. Добре розуміється у ввіреній йому сфері. Адже це не тільки поліція, а ще ДСНС, прикордонна служба", – назвав плюси роботи Авакова нардеп.

Арсен Аваков

Також Корнієнко назвав негативні моменти такого довгого перебування Авакова на посаді глави МВС.

"Це накопичення негативного політичного рейтингу. Треба було провести реформу до кінця і ми будемо з ним говорити про це. Десь через політичні моменти...", – називав мінуси роботи міністра політик.

При цьому журналісти поскаржилися Корнієнку на поліцію, на що він відповів: "А навіщо мені викликати поліцію? У мене все добре в житті. Я законослухняний громадянин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуги народу" заявив, що міністр МВС Арсен Аваков має залишитися на своїй посаді.

Також глава Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський повідомив, що Аваков має зберегти свою посаду в оновленому уряді.

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