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Глава ради суддів України заявив про тиск адміністрації Зеленського

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Глава ради суддів України, суддя Верховного суду Олег Ткачук заявив, що в Адміністрації президента України (АП) Володимира Зеленського намагалися зірвати засідання призначеної на 21 червня РСУ.

На ньому планувалося скликати позачерговий з'їзд суддів для обрання суддів Конституційного суду і членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, відзначається в його зверненні в Facebook.

"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів із різних регіонів України, членів ради суддів України про те, що з Адміністрації президента України головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до ради суддів України членам зірвати проведення засідання", – стверджує він.

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На його думку, спроби підірвати довіру "до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання..." було продемонстровано 19 червня під час зустрічі заступника глави АП Руслана Рябошапки і заступника голови РСУ Вадима Бутенка.

У заяві Ткачук звернувся до президента України, генпрокурора та директора Держбюро розслідувань із вимогою відреагувати, а до ЗМІ і громадян України – "стати на захист демократії та судової влади".

Як уточнює "Інтерфакс-Україна", засідання ради в п'ятницю, 21 червня, відбулося, в ньому беруть участь 25 членів, які вирішили скликати позачерговий з'їзд суддів на 24-25 жовтня цього року.

РСУ в період між з'їздами суддів є вищим органом суддівського самоврядування і організовує виконання рішень з'їзду та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання нового з'їзду.

Рада суддів України обирає з'їзд суддів України. Відповідно до закону про судочинство і статус суддів у його склад входять: 11 суддів від місцевих загальних судів, по 4 – від місцевих адмінсудів; від господарських судів; від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення; від Верховного суду. У ньому також по 2 судді від апеляційних судів і апеляційних адмінсудів, а також по одному – від вищих спеціалізованих судів.

Засідання РСУ є повноважним, якщо в ньому беруть участь щонайменше дві третини членів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд (КС) України визнав конституційним указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Конституційний суд УкраїниАдміністрація Президента
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