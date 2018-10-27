Глава Пентагону: Вбивство Хашоггі є загрозою стабільності в усьому регіоні

Вбивство журналіста Джамаля Хашоггі підриває верховенство права та регіональну стабільність на Близькому Сході, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс. Він зазначив, що США вживатимуть заходів у відповідь на це.Вбивство журналіста Джамаля Хашоггі "підриває регіональну стабільність", і державний департамент США планує вжити заходів у відповідь на це, заявив у суботу, 27 жовтня, міністр оборони США Джеймс Меттіс під час візиту до Бахрейну, передає агенція AP.

Він не вказав прямо, що влада Саудівської Аравії має причетність до вбивства журналіста, яке сталось у саудівському консульстві у Стамбулі. Але він зазначив, що держсекретар США Майк Помпео скасував американські візи причетних до вбивства журналіста та сказав, що будуть вживатися додаткові заходи. "Через нашу колективну зацікавленість у мирі та неухильній повазі до верховенства прав людини вбивство Джамаля Хашоггі в дипломатичній установі повинно сильно турбувати нас усіх", - заявив він.

Меттіс не звинувачував прямо Саудівську Аравію у вбивстві журналіста та не підтримував заклики деяких членів Конгресу США скоротити обсяги продажу зброї до цієї країни та запровадити проти неї санкції. Але, за його словами, ця подія буде мати наслідки для відносин США зі своїми союзниками.

"Провал будь-якої держави у дотриманні міжнародних норм та верховенства права підриває регіональну стабільність у той час, коли вона потрібна найбільше", - зазначив глава Пентагону.

Меттіс також вказав на спільні інтереси США з арабськими партнерами, додавши, що "наша повага до саудитів не зменшилась", але застеріг, що вона "має бути забезпечена прозорістю та довірою".

Нагадаємо, що Саудівська Аравія під тиском світової спільноти визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві в Стамбулі на початку жовтня. 25 жовтня прокуратура Саудівської Аравії повідомила, що вбивство журналіста було спланованим.