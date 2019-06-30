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Глава ОП Богдан засвітився на концерті російського артиста і назвав його громадянином України

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Керівник Офісу президента Андрій Богдан підтвердив інформацію, що провів День Конституції України на концерті російського шоумена Олександра Ревви, відомого під псевдонімом Артур Пирожков.

У коментарі theБабелю він назвав поп-зірку патріотом і громадянином України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Взагалі-то артист Олександр Ревва – громадянин України. Дуже патріотичний хлопець", - сказав Богдан. Але додав, що не є прихильником Пирожкова.

Андрій Богдан на концерті Олександра Ревви в Києві

Андрій Богдан на концерті Олександра Ревви в Києві

колаж

Як відомо, 28 червня Артур Пирожков виступив у київському нічному клубі QUEEN, де святкувала весілля молодша сестра співачки Світлани Лободи Ксенія. У мережі з'явилося відео з клубу, де засвітився глава ОП. Він слухав пісні і танцював.

Про те, що на ролику саме Андрій Богдан, повідомила "Українська правда" у своєму телеграм-каналі Off the records. Відео було взято зі сторіз Instagram клубу, однак за станом на 14:30 неділі, 30 червня, його вже немає. При цьому розміщений загальний ролик на сторінці QUEEN у Facebook.

Ролик викликав гнівне обговорення в мережі. Богдана дорікнули в тому, що він "тусується з руснею", в той час як Росія анексувала український Крим і "залила кров'ю" Донбас.

Володимир Зеленський і Андрій Богдан

Володимир Зеленський і Андрій Богдан

УП

Глава Офісу президента Андрій Богдан

Глава Офісу президента Андрій Богдан

Разом із Пирожковим в ресторані співала і сама Світлана Лобода, яка часто виступає в Росії. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото і відео з нічного клубу.

наш день. мої девочкі❤️

Допіс, Поширення LOBODA (@lobodaofficial)

Артур Пирожков виступив у Києві 28 червня

Артур Пирожков виступив у Києві 28 червня

Скріншот відео

Артур Пирожков виступив у Києві 28 червня

Артур Пирожков виступив у Києві 28 червня

Скріншот відео

Артур Пирожков виступив у Києві 28 червня

Артур Пирожков виступив у Києві 28 червня

Скріншот відео

Довідка. Олександр Ревва – російський шоумен, комедійний актор, телеведучий, співак. Колишній гравець команди КВН "Стомлені сонцем". Резидент гумористичного шоу "Comedy Club". Народився 10 вересня 1974 року в українському місті Донецьк.

Олександр Ревва (Артур Пирожков)

Олександр Ревва (Артур Пирожков)

МузТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, першу половину 28 червня Андрій Богдан провів у компанії президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Богдан був призначений главою Офісу президента (Адміністрація президента до реорганізації. – Ред.) в кінці червня.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Андрій БогданОлександр РевваСвітлана Лобода
Місце
УкраїнаКиїв
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Макарский Александр
Макарский Александр
В то время,когда в краине идет многолетняя кровопролитная война и тысячи свидомых патриотов гибнут на фронте,сдерживая рвущиеся к Евросоюзу орды российских загарбников,поведение ближайшего друга и единомышленника президента попахивает зрадой и ганьбой!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Рагульё не довольно!!!! тУСОВАТЬСЯ НУЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И иВО бОБУЛОМ
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