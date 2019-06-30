Керівник Офісу президента Андрій Богдан підтвердив інформацію, що провів День Конституції України на концерті російського шоумена Олександра Ревви, відомого під псевдонімом Артур Пирожков.
У коментарі theБабелю він назвав поп-зірку патріотом і громадянином України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Взагалі-то артист Олександр Ревва – громадянин України. Дуже патріотичний хлопець", - сказав Богдан. Але додав, що не є прихильником Пирожкова.
Андрій Богдан на концерті Олександра Ревви в Києві
колаж
Як відомо, 28 червня Артур Пирожков виступив у київському нічному клубі QUEEN, де святкувала весілля молодша сестра співачки Світлани Лободи Ксенія. У мережі з'явилося відео з клубу, де засвітився глава ОП. Він слухав пісні і танцював.
Про те, що на ролику саме Андрій Богдан, повідомила "Українська правда" у своєму телеграм-каналі Off the records. Відео було взято зі сторіз Instagram клубу, однак за станом на 14:30 неділі, 30 червня, його вже немає. При цьому розміщений загальний ролик на сторінці QUEEN у Facebook.
Ролик викликав гнівне обговорення в мережі. Богдана дорікнули в тому, що він "тусується з руснею", в той час як Росія анексувала український Крим і "залила кров'ю" Донбас.
Володимир Зеленський і Андрій Богдан
УП
Глава Офісу президента Андрій Богдан
Разом із Пирожковим в ресторані співала і сама Світлана Лобода, яка часто виступає в Росії. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото і відео з нічного клубу.
Артур Пирожков виступив у Києві 28 червня
Скріншот відео
Артур Пирожков виступив у Києві 28 червня
Скріншот відео
Артур Пирожков виступив у Києві 28 червня
Скріншот відео
Довідка. Олександр Ревва – російський шоумен, комедійний актор, телеведучий, співак. Колишній гравець команди КВН "Стомлені сонцем". Резидент гумористичного шоу "Comedy Club". Народився 10 вересня 1974 року в українському місті Донецьк.
Олександр Ревва (Артур Пирожков)
МузТВ
Як повідомляв OBOZREVATEL, першу половину 28 червня Андрій Богдан провів у компанії президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, Богдан був призначений главою Офісу президента (Адміністрація президента до реорганізації. – Ред.) в кінці червня.
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