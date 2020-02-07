Головна Новини
8 лютого • оновлено в 08:00
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Пишіть заяви!" Глава Одеської ОДА влаштував терор підлеглим: відеофакт

11.2т
Читати матеріал російською

Голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций на апаратній нараді з главами департаментів і управлінь, назвавши себе "довіреною особою президента", змушував незгодних підлеглих звільнитися.

Підтверджувальне відео потрапило в розпорядження OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Скажу вам одну річ: я – довірена особа і представник президента нашої країни в Одеському регіоні. Відповідно я виконую функції і ретранслюю політику президента і всієї держави України. Якщо у когось із вас сумніви щодо того, що політика президента не є правильною, спрямована не в той бік, не розвивається і т. д... А ви намагаєтеся саботувати політику і рішення президента через призму моїх рішень і повноважень, то тоді я вважаю, що нам немає сенсу працювати разом", – видав він.

Новини
Отримує відкати та не займається регіоном: одесити звернулися до Зеленського через нового голову ОДА

Глава Одеської ОДА Куций влаштував терор підлеглим

Глава Одеської ОДА Куций влаштував терор підлеглим

"Із цього приводу, щодо чуток, які ходять, щодо того, що я тут не повинен був повернутися на роботу, що я, може, сам поїду або мене заберуть... У мене є велике прохання до вас: усім керівникам напрямів, департаментів, управлінь та їх першим заступникам написати заяви за власним бажанням або за згодою сторін", – озвучив Куций.

Глава Одеської ОДА Куций влаштував терор підлеглим

Глава Одеської ОДА Куций влаштував терор підлеглим

Скріншот із відео

Незабаром він опублікував схожий пост і на сторінці в Facebook, не згадуючи про те, що вимагав написати заяви про звільнення без дати.

"В Одеській області я представляю президента України. Моя головна метасталий розвиток Одеської області. Якщо за чотири місяці хтось цього не зрозумів, якщо комусь дуже хочеться поширювати чутки і саботувати виконання своїх прямих обов'язків, рішення простепишіть заяви і звільняйте місце для тих, хто хоче працювати, хто хоче змінювати країну і нашу область уже сьогодні", – написав він у соцмережі.

Слід зазначити, що подібні дії Куцого грубо порушують трудове законодавство України, що за умови доведення вини карається Кримінальним кодексом. Зокрема, ст. 172 КК говорить, що незаконне звільнення співробітника з особистих мотивів або в зв'язку з повідомленням ним про порушення Закону України "Про протидію корупції" іншою особою тягне за собою штраф, позбавлення права обіймати певні посади або виправні роботи.

"Пишіть заяви!" Глава Одеської ОДА влаштував терор підлеглим: відеофакт

zakon.rada.gov.ua

За ст. 173 КК грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, карається штрафом або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, арештом або обмеженням волі.

"Пишіть заяви!" Глава Одеської ОДА влаштував терор підлеглим: відеофакт

zakon.rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Куций попався на конфузі в мережі: він "скатав" у прем'єр-міністра Олексія Гончарука частину публікації про нову програму дешевих кредитів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Максим Куций
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
83
27
Смішно
13
Цікаво
12
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
кудря александр
кудря александр
Стыдно, "белые" зеленые к власти пришли. Рабы- на выход.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
lipatov serega
lipatov serega
Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?! Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон! Вот сами почитайте-++--- http://bit.do/eroblog
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
bregovich mark
bregovich mark
Должен пройти мусорную люстрацию или корридор шуфрича.Что б не было повадно долбо*ство за политику представлять.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги