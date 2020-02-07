"Пишіть заяви!" Глава Одеської ОДА влаштував терор підлеглим: відеофакт

Голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций на апаратній нараді з главами департаментів і управлінь, назвавши себе "довіреною особою президента", змушував незгодних підлеглих звільнитися.

Підтверджувальне відео потрапило в розпорядження OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Скажу вам одну річ: я – довірена особа і представник президента нашої країни в Одеському регіоні. Відповідно я виконую функції і ретранслюю політику президента і всієї держави України. Якщо у когось із вас сумніви щодо того, що політика президента не є правильною, спрямована не в той бік, не розвивається і т. д... А ви намагаєтеся саботувати політику і рішення президента через призму моїх рішень і повноважень, то тоді я вважаю, що нам немає сенсу працювати разом", – видав він.

Глава Одеської ОДА Куций влаштував терор підлеглим

"Із цього приводу, щодо чуток, які ходять, щодо того, що я тут не повинен був повернутися на роботу, що я, може, сам поїду або мене заберуть... У мене є велике прохання до вас: усім керівникам напрямів, департаментів, управлінь та їх першим заступникам написати заяви за власним бажанням або за згодою сторін", – озвучив Куций.

Глава Одеської ОДА Куций влаштував терор підлеглим Скріншот із відео

Незабаром він опублікував схожий пост і на сторінці в Facebook, не згадуючи про те, що вимагав написати заяви про звільнення без дати.

"В Одеській області я представляю президента України. Моя головна мета – сталий розвиток Одеської області. Якщо за чотири місяці хтось цього не зрозумів, якщо комусь дуже хочеться поширювати чутки і саботувати виконання своїх прямих обов'язків, рішення просте – пишіть заяви і звільняйте місце для тих, хто хоче працювати, хто хоче змінювати країну і нашу область уже сьогодні", – написав він у соцмережі.

Слід зазначити, що подібні дії Куцого грубо порушують трудове законодавство України, що за умови доведення вини карається Кримінальним кодексом. Зокрема, ст. 172 КК говорить, що незаконне звільнення співробітника з особистих мотивів або в зв'язку з повідомленням ним про порушення Закону України "Про протидію корупції" іншою особою тягне за собою штраф, позбавлення права обіймати певні посади або виправні роботи.

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За ст. 173 КК грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, карається штрафом або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, арештом або обмеженням волі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Куций попався на конфузі в мережі: він "скатав" у прем'єр-міністра Олексія Гончарука частину публікації про нову програму дешевих кредитів.

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