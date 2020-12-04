Глава НАЗК попросив Зеленського накласти вето на закон про брехню в деклараціях

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков надіслав офіційного листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням накласти вето на законопроєкт 4460-д, який 4 грудня ухвалила Верховна Рада України.

Про це сказано на сторінці НАЗК в Facebook. Головною причиною прохання стала відсутність покарання у вигляді позбавлення волі для тих, хто навмисне не подав декларацію або вказав в ній неправдиві дані.

На думку керівника НАЗК, Верховна Рада визнала такі дії не злочином, а кримінальним проступком.

В агентстві наголосили, що згідно із законопроектом у разі щирого каяття корупціонер може уникнути відповідальності.

"Переведення" зазначених діянь з категорії злочинів до категорії кримінальних проступків дає можливість, заплативши штраф, не подати декларацію і приховати придбане корупційним способом майно", – зазначив у листі до президента Новіков.

Він закликав главу держави накласти вето на законопроєкт.

"У зв'язку з наведеним просимо застосувати до зазначеного Закону право вето відповідно до п.30 ч.1 ст.106 Конституції України", – резюмував глава НАЗК.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада ухвалила компромісний законопроєкт, яким відновлюється відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Відповідно до ухваленого законопроєкту, за внесення чиновником неправдивих відомостей до декларації на суму від 1 до 8,5 мільйона гривень покарають штрафом від 42 тисяч до 51 тисячі гривень або громадськими роботами з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Якщо ж в декларації буде прихована сума більше 8,5 млн гривень, штраф збільшується до 85 тисяч гривень. Також можливе обмеження свободи до 3 років. Під обмеженням волі мається на увазі не тюремне ув'язнення, а поселення в виправному центрі, який можна залишати за певних умов.

НАЗК попросило Зеленського про вето Facebook НАЗК

Глава НАЗК направив Зеленському листа Facebook НАЗК

Новиков попросив Зеленського використати право вето Facebook НАЗК

У своєму зверненні, опублікованому на YouTube-каналі Офісу президента 4 грудня, Зеленський відзначив важливість відновлення кримінальної відповідальності за неправдиву інформацію в електронних деклараціях, але хотів би, щоб вона була більш жорсткою.

"Як би не старався нашкодити Україні Конституційний Суд, було відновлено кримінальну відповідальність чиновників за брехню в деклараціях. Важливо, що встигли до настання 2021 року, тож ті, хто збрехав цього року, не уникнуть відповідальності. Добре, що об'єднано, конструктивно, що це підтримали всі міжнародні партнери. Шкода, що поки що відповідальність не така жорстка, як хотілося. Але радує, що "поки що", – сказав глава держави.

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