Глава "Нафтогазу" Коболєв заразився COVID-19

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
2,7 т.

  • Чиновник дізнався про хворобу після прильоту з відрядження

  • Після позитивного тесту Коболєв пішов на самоізоляцію

Глава 'Нафтогазу' Коболєв заразився COVID-19

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заразився коронавірусом (COVID-19).

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що відправився на самоізоляцію.

"З деталей: вчора прилетів з відрядження, здав тест, до результату ніде не з’являвся. Позитивний результат отримав годину тому, попередив всіх, з ким контактував. Почуваюся добре, сподіваюсь, що нюх не втрачу, ні реальний, ні бізнесовий. Всі наради, зустрічі та інтерв’ю переношу в онлайн", – сказав Коболєв.

Він додав, що на час самоізоляції його обов'язки виконуватиме перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз" Сергій Перелома.

Глава "Нафтогазу" Коболєв заразився COVID-19

Нагадаємо, що міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом. Мер Чернігова Владислав Атрошенко заразився вірусом. Також кандидат в мери Києва Борислав Береза захворів на COVID-19.

Додамо, що п'ятий президент України Петро Порошенко захворів теж коронавірусом. До того ж нардеп від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич повторно захворіла на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в парламентській фракції "Слуга народу" нібито виявлено спалах інфікування COVID-19. Пізніше стало відомо, що у Верховній Раді України за день коронавірус виявили у десяти народних депутатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від ускладнень COVID-19 померла дружина першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.

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