Глава 'Нафтогазу' Коболєв заразився COVID-19

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заразився коронавірусом (COVID-19).

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що відправився на самоізоляцію.

"З деталей: вчора прилетів з відрядження, здав тест, до результату ніде не з’являвся. Позитивний результат отримав годину тому, попередив всіх, з ким контактував. Почуваюся добре, сподіваюсь, що нюх не втрачу, ні реальний, ні бізнесовий. Всі наради, зустрічі та інтерв’ю переношу в онлайн", – сказав Коболєв.

Він додав, що на час самоізоляції його обов'язки виконуватиме перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз" Сергій Перелома.

Нагадаємо, що міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом. Мер Чернігова Владислав Атрошенко заразився вірусом. Також кандидат в мери Києва Борислав Береза захворів на COVID-19.

Додамо, що п'ятий президент України Петро Порошенко захворів теж коронавірусом. До того ж нардеп від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич повторно захворіла на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в парламентській фракції "Слуга народу" нібито виявлено спалах інфікування COVID-19. Пізніше стало відомо, що у Верховній Раді України за день коронавірус виявили у десяти народних депутатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від ускладнень COVID-19 померла дружина першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.