Глава МЗС виступив за подвійне громадянство в Україні, але не для всіх

Україні потрібне подвійне громадянство, проте необхідно знайти збалансоване рішення цього питання.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він уточнив, що це не має стосуватися державних службовців, а також країни-агресора Росії.

За словами Кулеби, з початку 1990-х років за кордон виїхали мільйони українців, але вони хочуть залишатися громадянами України.

"Мільйони українців за цей час виїхали за кордон. При цьому вони хочуть залишатися громадянами України. Мільйони з них допомагали Україні в найважчі для неї часи. Ми повинні знайти збалансоване рішення, щоб українці, які розсипані зараз по всьому світу, мали можливість не розривати зв'язок із батьківщиною", – сказав міністр.

Глава МЗС додав, що два паспорти не можуть бути допустимими для державних службовців та Росії. "Два паспорти неприпустимі для держслужбовців і представників влади, і жодного подвійного громадянства з країною-агресором", – зазначив Кулеба.

При цьому міністр уточнив, що він у своїх висловлюваннях про подвійне громадянство не представляє позицію держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на референдум серед перших можуть винести законопроєкт про подвійне громадянство.