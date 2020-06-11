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11 червня • оновлено в 23:28
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Глава МЗС виступив за подвійне громадянство в Україні, але не для всіх

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Україні потрібне подвійне громадянство, проте необхідно знайти збалансоване рішення цього питання.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він уточнив, що це не має стосуватися державних службовців, а також країни-агресора Росії.

Глава МЗС виступив за подвійне громадянство в Україні, але не для всіх

За словами Кулеби, з початку 1990-х років за кордон виїхали мільйони українців, але вони хочуть залишатися громадянами України.

"Мільйони українців за цей час виїхали за кордон. При цьому вони хочуть залишатися громадянами України. Мільйони з них допомагали Україні в найважчі для неї часи. Ми повинні знайти збалансоване рішення, щоб українці, які розсипані зараз по всьому світу, мали можливість не розривати зв'язок із батьківщиною", – сказав міністр.

Глава МЗС додав, що два паспорти не можуть бути допустимими для державних службовців та Росії. "Два паспорти неприпустимі для держслужбовців і представників влади, і жодного подвійного громадянства з країною-агресором", – зазначив Кулеба.

При цьому міністр уточнив, що він у своїх висловлюваннях про подвійне громадянство не представляє позицію держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на референдум серед перших можуть винести законопроєкт про подвійне громадянство.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Теги
подвійне громадянство Міністерство закордонних справ України
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