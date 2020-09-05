Глава МЗС сказав, коли Зеленський і Путін зможуть зустрітися

Лідери країн "нормандської четвірки" зустрінуться лише після того, як відбудуться переговори на рівні їхніх радників і міністрів закордонних справ.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, відмовившись назвати дату зустрічі радників через те, що раніше її раптово перенесли.

"Є домовленість, що відразу після радників зустрінуться міністри. І вже відповідно до результатів зустрічі радників, міністрів можна буде бачити, чи виходимо ми на зустріч лідерів", – сказав дипломат.

За його словами, напередодні переговорів президентів в Тристоронній контактній групі були досягнуті "дуже серйозні результати".

"Наприклад, ТКГ нарешті погодили план з розмінування. Є дуже серйозні проблеми, пов'язані з ультиматумом російської сторони щодо постанови Верховної Ради про місцеві вибори. Тобто ситуація як завжди 50 на 50. Є таке "м'ясо", яке можна покласти в основу дипломатичної "страви" для лідерів, але є і серйозні поки що перешкоди для її проведення", – розповів Кулеба.

Він додав, що Україна налаштована абсолютно рішуче працювати над тим, щоб рухатися вперед і вирішувати проблемні питання.

Як писав OBOZREVATEL, 25 серпня стало відомо про те, що зустріч радників глав держав в "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яка була призначена на 28 серпня в Парижі, скасована. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що зустріч відбудеться на початку вересня.

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