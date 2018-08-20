Глава МЗС Німеччини в "Аушвіці": Наша відповідальність ніколи не скінчиться

Очільник МЗС ФРН Гайко Маас під час відвідання колишнього концтабору закликав передати спогади про злочини нацистів наступним поколінням німців.Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у понеділок, 20 серпня, відвідав меморіал у колишньому нацистському концтаборі "Аушвіц" ("Освенцім") у Польщі. Очільник закордонного відомства ФРН нагадав про відповідальність німців за злочини націонал-соціалізму.

"Наша відповідальність ніколи не скінчиться", - наголосив Маас. Він став першим міністром закордонних справ Німеччини за останні 26 років, котрий відвідав колишній концтабір, де під час Другої світової війни нацистами було вбито понад мільйон людей.

Востаннє перед Маасом візит до "Аушвіцу" здійснив у 1996 році Клаус Кінкель (Klaus Kinkel), котрий очолював закордонне відомство Німеччини у 1992-1998 роках.

"Це найжахливіше місце у світі. Тут людина має вирішити: втрачає вона віру в людяність чи отримує надію і сили, аби виступати за те, щоб гідність людська була збережена", - наголосив Маас, цитує агенція dpa.

Очільник міністерства закордонних справ Німеччини закликав передати спогади про злочини нацистів наступним поколінням німців.