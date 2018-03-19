Глава МЗС Німеччини проти визнання анексії Криму "обхідними шляхами"

Новий міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обіцяє, що Берлін не відходитиме від політики невизнання анексії Росією Криму й критикує проведення виборів президента РФ на півострові.Новий міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) назвав "неприйнятним" проведення виборів президента Росії, що відбулися напередодні, на анексованому Росією півострові Крим. Про це він заявив у понеділок, 19 березня, перед початком зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі.

Маас згадав про четверту річницю анексії Криму, яка припала на неділю, 18 березня, й наголосив, що Німеччина і надалі вважатиме її такою, що відбулася всупереч принципам міжнародного права. Щодо цього Німеччина не планує змінювати своєї позиції, запевнив він. ФРН, за його словами, жодним чином не підтримуватиме будь-які спроби "легітимізувати" анексію Криму Росією "обхідними шляхами".

Коментуючи вибори в Росії, Маас зазначив, що його не здивував ані результат, ані обставини голосування. За його словами, тут не може бути мови про "чесну політичну конкуренцію в усіх аспектах". З огляду на це він вказав на те, що Росія й надалі залишатиметься "складним партнером" Німеччини та ЄС. Попри це, Берлін розглядає РФ як важливого партнера, особливо в питаннях вирішення міжнародних конфліктів, у тому числі й у Сирії, наголосив міністр.

Глава МЗС Німеччини, крім цього, запевнив у збереженні підтримки Берліном чинної української влади, однак наголосив, що німецька сторона і надалі вимагатиме від Києва продовження процесу реформ.