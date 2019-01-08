Глава МЗС ФРН застерігає від наслідків жорсткого Brexit

Вихід Великобританії з Євросоюзу без угоди суттєво зашкодить обом сторонам, попередив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг від негативних наслідків виходу Великобританії з Євросоюзу без угоди. Про це він заявив у вівторок, 8 січня, під час виступу на конференції послів у Дубліні, передає агенція AFP. За словами німецького міністра, жорсткий Brexit завдасть "значної шкоди" обом сторонам.

"На кону - занадто багато, щоб з легкістю прийняти цю невизначеність", - сказав міністр. Він закликав Великобританію "діяти відповідально" і погодитися на угоду з ЄС.

До цього часу однак невідомо, коли саме британський парламент голосуватиме за ратифікацію угоди про Brexit. Перше голосування, призначене на 11 грудня 2018 року, було перенесене, оскільки прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей побоювалась, що на підтримку угоди не вистачить голосів. Пізніше ЗМІ повідомили, що голосування заплановане на 15 січня, але офіційного підтвердження цьому немає.

Як повідомлялось, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з договором, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року з перехідним періодом до кінця 2020 року.

У випадку Brexit без угоди (жорсткий Brexit) перехідний період до 2020 року буде скасований, що може спричинити проблеми для понад трьох мільйонів громадян ЄС, які мешкають у Великобританії, а також для мільйона британців у Євросоюзі. Європейська комісія (ЄК) вже розробила план заходів на випадок виходу Brexit без угоди. Передбачено 14 заходів, які необхідні для обмеження шкоди, що може бути спричинена реалізацією сценарію "без угоди". Передусім йдеться про торгівлю, транспортне сполучення та фінансову сферу. ЄК також виступає за те, щоб держави-члени ЄС погодили надання статусу підданим Великобританії для узгодження соціальних виплат та медичного страхування. Відповідних кроків Брюссель очікує і від Лондона.