Глава МЗС ФРН застеріг щодо зростання впливу Китаю на світову політику

Німецький міністр закордонних справ Гайко Маас застеріг від дедалі більшого впливу Китаю на світову політику та висловився за тіснішу співпрацю країн, які ґрунтуються на свободі та демократії.Глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг від зростання впливу Китаю на світову політику. "Китай втілює собою дирижистську і державну капіталістичну модель з багатьма обмеженнями і затято бореться за вплив та геостратегічні інтереси", - сказав він в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 19 серпня.

"У той же час китайський лідер намагається в Давосі і в інших місцях виглядати представником вільного світу", - зпідкреслив Маас. За його словами, Китаю варто послідовно вказувати на принципові відмінності його та західною моделлю демократії та вільної торгівлі.

Очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини висловився за тіснішу співпрацю з державами, "які мають такі саме цінності, як у нас". "Такі країни, як Канада, Японія, Південна Корея та Південна Африка можуть бути першими, з ким варто говорити про багатосторонній союз" - додав він.

Українське питання

Щодо ситуації в Україні Маас зазначив, що розраховує на певний прогрес у переговорах із РФ для врегулювання на Донбасі. Він зазначив, що зараз ведуться переговори з Києвом та Москвою щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Глава МЗС ФРН наголосив, що "ми хочемо надати мінському процесу нової динаміки". І лише після успішного втілення мінських домовленостей можна буде вести переговори про зняття санкцій щодо Росії.

Міністр підкреслив також, що німецький уряд відкидатиме ідею визнання де-факто російської окупації Криму. "Якщо ми визнаємо Крим російською територією, то це, можливо, стало б запрошенням для інших діяти з порушенням міжнародного права", - зазначив Маас. Він додав, що ЄС вчинив правильно, продовживши санкції щодо Росії.

Гайко Маас підтвердив своє критичне сприйняття дій Росії на міжнародній арені. У нього складається враження, зазначив міністр, що Москва хоче владно скористатися шансом через вакуум, який виникає у світовій політиці внаслідок дій Білого дому. При цьому він вказав на поведінку Росії в Сирії та позицію в Раді Безпеки ООН.