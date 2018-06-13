Глава МЗС ФРН закликав до посилення єдності Європи перед викликами

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав до посилення єдності Європи перед зовнішніми та внутрішніми викликами.Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав Європу до єдності на тлі курсу президента США Дональда Трампа. "Там, де уряд США наші цінності та інтереси Європи активно ставить під питання, Європа має жорсткіше виступати", - заявив Маас у Берліні в середу, 13 червня. "Ми як європейці там сформуємо свою впевнену противагу, де США переходять червоні лінії", - цитує міністра інформагенція dpa.

На переконання Мааса, спільною відповіддю на гасло президента США Дональда Трампа "Америка передусім" має стати "Об'єднана Європа". Він також наголосив у своєму виступі на необхідності нової "європейської політики щодо Cходу", котра має вказати нові шляхи на тлі "небезпечної безмовності між Вашингтоном і Москвою". Потрібно також формулювати пропозиції таким країнам "Східного партнерства", як Грузія чи Україна, "котрі так по-європейському думають і відчувають, як і ми", цитує міністра агентство Reuters. Водночас, за словами Мааса, потрібно враховувати прагнення усіх європейців, у тому числі й балтійських країн, і Польщі. Він також наголосив на потребі "радикального поглиблення співпраці" Німеччини й Франції.

Маас заявив не лише про необхідність єдності Європи перед глобальними викликами, але також і перед проблемами в ЄС, які залишаються невирішеними. За його словами, європейські країни повинні подолати розбіжності. "Ми повинні подолати розкол, що наявний у нашому союзі впродовж останніх років," - заявив Маас. За його словами, потрібно також навчитися "краще бачити Європу очима інших європейців". Зокрема у контексті питання про біженців Маас закликав не кидати напризволяще Італію та Грецію, посилювати охорону зовнішніх кордонів ЄС та ефективніше долати проблеми, які є причинами для появи потоків біженців.