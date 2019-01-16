Глава МЗС ФРН щодо Brexit: Годі гратися в ігри

Після відхилення британським парламентом угоди про Brexit очільник МЗС ФРН вважає, що необхідні нові переговори Великобританії та ЄС. Загалом, німецькі політики закликають зберігати спокій.Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) констатує, що залишилося мало часу для того, аби знайти рішення у питанні виходу Великобританії з Євросоюзу. "Час для ігор вже сплив", - зазначив Маас у середу, 16 січня, мовнику Deutschlandfunk.

Маас вважає, що після провалу голосування в британському парламенті за узгоджений Брюсселем проект угоди щодо Brexit, Великобританія та ЄС мають розпочати нові переговори, зокрема аби вирішити питання про так званий "запасний варіант", або ж перехідні положення для режиму перетину кордону між Ірландією, що є членом Європейського Союзу, та Північною Ірландією - частиною Великобританії.

Зберігати спокій

Загалом німецькі політики висловлюють жаль щодо результатів голосування в британському парламенті, але закликають зберігати в цій ситуації спокій. "Зараз ми повинні зберігати холодну голову, нехай навіть на серці й важко", - заявила голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Глава фракції ХДС у Бундестазі Ральф Брінкгаус (Ralph Brinkhaus) також закликав до спокою, однак наголосив, що ЄС не слід знову обговорювати з Лондоном проект угоди щодо Brexit. "ЄС не може відмовлятися від своїх принципів, як би ми не хотіли і далі зберегти тісні відносини з британцями" - вважає Брінкгаус.

А на думку міністра фінансів Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), після того, як британський парламент відхилив план Brexit, знову з'явилася загроза нерегульованого виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу. "Ми добре підготовлені, але жорсткий Brexit - це найгірший варіант для ЄС, а особливо для Великобританії", - написав Шольц у своєму мікроблозі Twitter. У свою чергу, німецький депутат Європарламенту Ельмар Брок (Elmar Brok) наголосив, що тепер Лондон повинен зробити свою пропозицію подальших дій.

Нагадаємо, що 15 січня Палата громад парламенту Великобританії відхилила узгоджену з ЄС угоду про вихід країни з Європейського Союзу. За ратифікацію цього документа віддали голоси 202 депутатів з 650, проти висловились 432 членів парламенту. Тепер уряд країни має в триденний термін надати "план В" щодо виходу Великобританії зі складу ЄС.

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