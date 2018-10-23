Глава МЗС ФРН обіцяє боротися за збереження договору про РСМД

Офіційний Берлін, утім, не бачить переконливої відповіді Росії на закиди про порушення договору про РСДМ.Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) має намір застосувати всі дипломатичні важелі для збереження Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД). "Ця угода зачіпає життєво важливі інтереси Європи. Поки існуватиме шанс зберегти договір, ми боротимемося за це всіма дипломатичними засобами", - сказав Маас в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому у вівторок, 23 жовтня.

Міністр пообіцяв винести це питання на чільні позиції порядку денного в НАТО. "Ми готові впливати на Росію, щоб домогтися дотримання договору про РСМД. І ми не готові запускати нову гонку озброєнь", - наголосив Маас, якого цитує агентство dpa. На думку чиновника, договір про РСМД є одним з найбільших досягнень політики роззброєння.

Водночас Маас визнав, що на закиди стосовно порушення з боку Росії умов договору "немає переконливої відповіді", а тому позиція США не є "необґрунтованою". "Утім, це не повинно призвести до того, щоб із водами виплеснули дитину. Це стало б помилкою", - додав глава МЗС ФРН.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп кілька днів тому оголосив про вихід США з договору через дії Росії. Вашингтон звинувачує Москву в порушенні договору через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

Радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон, який перебуває з візитом у Москві, напередодні заявив, що консультації з Росією стосовно нового договору триватимуть. Він пояснив необхідність укладення нового договору зокрема тим, що тепер не лише США та Росія виробляють ракети середньої дальності, а й Китай та Північна Корея.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.