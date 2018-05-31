Глава МЗС ФРН чекає від України подробиць щодо "справи Бабченка"

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас очікує, що Україна надасть додаткову інформацію щодо інсценування вбивства журналіста Бабченка. Про це він сказав перед початком візиту до Києва.Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) очікує, що Україна надасть інформацію для роз'яснення ситуації з інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві. "Ця справа викликає багато запитань", - заявив Маас перед початком дводенного візиту до України у четвер, 31 травня. "Очікую, що сьогодні увечері в Києві отримаю всю інформацію, щоб дати власну оцінку тому, що трапилося", - зазначив глава МЗС ФРН.

"Варто радіти тому, що Бабченко живий", - сказав Маас. Водночас він наголосив, що якою б химерною не видавалася ця справа, гіркою правдою є те, що у регіоні та по всьому світу журналісти зазнають насильства та стають жертвами вбивств.

Питання Донбасу: "Необхідно побачити результати"

Маас під час візиту до України відвідає і Київ, де проведе зустрічі з керівництвом держави, і східну її частину, поблизу зони збройного конфлікту, де запланована зустріч зокрема із спостерігачами ОБСЄ. Міністр зазначив, що нині час продовжити докладати зусилля міжнародної спільноти задля мирного вирішення ситуації на Донбасі.

Він розраховує, що за допомогою переговорів може бути досягнутий прогрес щодо реалізації мінських угод. Першим кроком, на думку Мааса, має стати нова зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки": України, Німеччини, Франції та Росії, зазначає прес-служба МЗС ФРН.