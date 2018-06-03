Глава МВС Німеччини хотів би поїхати на ЧС-2018 в РФ - ЗМІ

Поїздки до РФ на ЧС-2018 нині немає у планах провідних німецьких високопосадовців. Утім, міністр внутрішніх справ Зеегофер хотів би відвідати матч німецької збірної, якщо дозволить його графік.Міністр внутрішніх справ Німеччини, баварський консерватор Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив, що хотів би поїхати в Росію на матчі Чемпіонату світу 2018, попри дискусії щодо можливого бойкоту футбольного змагання. "Якщо мій графік дозволить, я відвідаю гру німецької збірної", - заявив чиновник, який опікується серед іншого і спортивною галуззю, виданню Bild am Sonntag, в оприлюдненому в неділю, 3 червня, інтерв'ю.

Натомість міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) поки що не має планів прибути до РФ на ЧС-2018. Речник федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) також зазначив, що у розкладі останнього поїздки на ЧС-2018 немає.

Про плани щодо можливості поїздки федеральної канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) ще не повідомлялося.

Питання про політичний бойкот ЧС-2018 викликає останнім часом бурхливі дискусії. У відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері уряди Великобританії та Ісландії оголосили, що їхні представники не поїдуть на Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії. У квітні 60 євродепутатів опублікували відкритий лист, де закликали уряди всіх країн ЄС не відвідувати змагання. Атаку в Солсбері вони назвали "найновішою сторінкою у висміюванні Володимиром Путіним європейських цінностей". Інші ж причини заклику - "свавільні бомбардування шкіл, лікарень та житлових кварталів у Сирії, жорстоке військове вторгнення в Україну, систематичні хакерські атаки, кампанії дезінформації, втручання у вибори, спроби ослабити та дестабілізувати ЄС".

Правозахисна організація Human Rights Watch також закликала світових лідерів не відвідувати відкриття Чемпіонату світу з футболу в Росії через її участь в сирійській війні. Український МЗС рекомендував громадянам не їхати на ЧС-2018.