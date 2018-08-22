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Аваков і Коломойський таємно зустрілися в Італії

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і одіозний олігарх Ігор Коломойський, судячи з усього, провели таємну зустріч на одному з курортів Італії.

Виходячи з даних сайту автоматичної ідентифікації суден, 22 липня 2018 року одна з яхт Ігоря Коломойського LAUREN L перебувала в порту італійського міста Сорренто. За два дні яхта олігарха вирушила в порт Таорміна.

Інформація про яхту LAUREN L на сайті ідентифікації суден

Vesselfinder.com

Водночас на особистій сторінці глави Міністерства внутрішніх справ у Instagram з'явилося фото з відомого готелю Santa Caterina. Згідно з даними Google Maps, відстань між портовим містом Сорренто, де пришвартувалася яхта Коломойського і готелем, де відпочивав міністр - всього 31 км.

До готелю всього 1 година їзди

Міністр не приховує відпочинку у готелі

Про липневий відпочинок міністра у п'ятизірковому готелі також повідомляли і журналісти Bihus.Info. За інформацією з відкритих джерел, вартість номера у готелі Santa Caterina залежно від дати заїзду може досягати 4 тис. доларів за ніч.

Booking.com

Booking.com

Santa Caterina

Santa Caterina

Офіційно міністр перебуває у відпустці з 16 липня по 3 серпня. Про це у відомстві заявили у відповідь на запит УН. Щоправда, за інформацією OBOZREVATEL відпустка глави МВС затягнуался ще на два тижні.

Відповідь МВС

Варто зазначити, це не перша зустріч глави МВС і олігарха. Ще у грудні 2017 року Арсен Аваков заявив, що він спілкується з Ігорем Коломойським. Відтак імовірність того, що міністр і олігарх, перебуваючи на одному курорті, не зустрілися, фактично нульова.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Особи
Арсен АваковІгор Коломойський
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Комментарии на сайте не модерированы
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Мда, рівень нашої журналіздикі просто зашкалює. Одна з яхт була поруч (в 31км) з одним із готелів. Поважаюче себе видання (не жовта преса) без фото зустрічі або хоча б перевірених свідоцтв очевидців таку "новину" посоромилося б публікувати. Ризикуєте втратити читачів, панове.
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