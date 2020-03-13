Верховна Рада екстрено скликає позачергове засідання через коронавірус: названо терміни

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець запропонував скликати позачергове засідання Верховної Ради для голосування щодо закону про коронавірус і отримав схвалення від спікера ВРУ Дмитра Разумкова.

Відповідна ініціатива була озвучена перед засіданням Кабміну 13 березня. За словами глави МОЗ, законопроєкт передбачає низку заходів щодо захисту України від протидії COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми повинні захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати поширення інфекції", – сказав він.

Ілля Ємець запропонував скликати позачергове засідання Ради для закону про коронавірус

Міністр наголосив, що для цього потрібно об'єднатися всім гілкам влади і політичним силам.

"Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалити відповідний закон", – зазначив Ємець.

Зі свого боку спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков оцінив ідею глави МОЗ і заявив, що позачергове засідання ВР проведуть до середини наступного тижня.

"Це рішення може бути ухвалене трьома способами. Позачергове засідання відбувається або завдяки наявності 150 підписів нардепів, або за зверненням президента, або за рішенням погоджувальної ради", – сказав він

Також Разумков наголосив, що для цього необхідно сформувати чіткий порядок дня – щоб розглянути і ухвалити всі необхідні законопроєкти для боротьби з коронавірусом.

"Там має бути перелік питань, які розглядатимуться. Щоб нічого не втратити і підготувати саме те, що потрібно розглянути. Сподіваюся, до середини наступного тижня ми проведемо це засідання", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України ввела карантин через коронавірус, допуск до парламенту відтепер суворо обмежено.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!