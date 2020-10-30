Глава КСУ запросив Зеленського на зустріч: у президента відповіли

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький від імені КСУ запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч для того, щоб обговорити конституційну кризу, яка склалася.

Як заявив він на брифінгу, запланована зустріч із президентом досі не відбулася (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ця зустріч планувалася, але чомусь не відбулася. А говорити є про що", – сказав Тупицький.

За його словами, судді Конституційного суду хочуть поспілкуватися з президентом.

"Ми запрошуємо його в будь-якому форматі... треба прибрати штучний конфлікт", – зазначив глава КСУ.

При цьому він підкреслив, що не звинувачує президента, але його оточення "робить погану роботу".

Зі свого боку, прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла агентству "Інтерфакс-Україна", що Зеленський уже розмовляв із Тупицьким після ухвалення КСУ резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства.

"Президент уже розмовляв з главою Конституційного суду після ухвалення одіозного рішення КСУ, яке несе загрози національній безпеці. Всі важливі питання обговорювалися, і рішення, ініційовані президентом і підтримані РНБО і Кабінетом міністрів, ухвалювалися з урахуванням переговорів із суддею Тупицьким", – стверджує вона.

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