Глава КСУ відмовився йти на допит в ДБР
Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що не з'явиться на допит в Державне бюро розслідувань за повісткою, отриманою вранці 30 жовтня.
Як розповів він на брифінгу, слідчі скинули повістку його дружині в WhatsApp (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Вчора ввечері, о 11 годині ночі, мене шукають двоє слідчих для вручення повістки в якості свідка. Коли сьогодні в суд надійшла офіційна повістка по електронній пошті. Навіщо об 11 годині ночі шукати голову суду, заходити в будинок, де є консьєрж, випитувати, як глава суду приїжджає – з охороною чи ні, якими під'їздами користується, в який час це відбувається. Це двоє слідчих ДБР", – зазначив Тупицький.
За його словами, справа, про яку йде мова, зачіпає події 2013-2014 роки, за якими він вже двічі був допитаний.
"З перевірки до причетності до злочинів, які перевіряються в системі господарських судів, де я раніше працював. Це про автоматичний розподіл та інше", – додав глава КСУ.
Тупицький попросив не дивуватися, що він не з'явиться на допит.
"Чому? Фактично, оприлюднено мені підозру. Який же я свідок після цього?", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд визнав неконституційною статтю, яка передбачала покарання за недостовірне декларування. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції закрило реєстр електронних декларацій.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський провів термінове закрите засідання РНБО. За підсумками зустрічі глава держави доручив правоохоронцям розслідувати причини рішення КСУ, а також запевнив, що система електронних декларацій буде працювати.
30 жовтня українці провели протест під КСУ: будівлю закидали димовими шашками і шинами.