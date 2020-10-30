Глава КСУ відмовився йти на допит в ДБР

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що не з'явиться на допит в Державне бюро розслідувань за повісткою, отриманою вранці 30 жовтня.

Як розповів він на брифінгу, слідчі скинули повістку його дружині в WhatsApp (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вчора ввечері, о 11 годині ночі, мене шукають двоє слідчих для вручення повістки в якості свідка. Коли сьогодні в суд надійшла офіційна повістка по електронній пошті. Навіщо об 11 годині ночі шукати голову суду, заходити в будинок, де є консьєрж, випитувати, як глава суду приїжджає – з охороною чи ні, якими під'їздами користується, в який час це відбувається. Це двоє слідчих ДБР", – зазначив Тупицький.

За його словами, справа, про яку йде мова, зачіпає події 2013-2014 роки, за якими він вже двічі був допитаний.

"З перевірки до причетності до злочинів, які перевіряються в системі господарських судів, де я раніше працював. Це про автоматичний розподіл та інше", – додав глава КСУ.

Тупицький попросив не дивуватися, що він не з'явиться на допит.

"Чому? Фактично, оприлюднено мені підозру. Який же я свідок після цього?", – підкреслив він.

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