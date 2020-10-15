Глава Харківської ОДА влаштував перепалку з лайкою на засіданні облради. Відео
Глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер вступив у перепалку з депутатами на засіданні обласної ради 15 жовтня.
Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, ініціатором скандалу виступив заступник голови облради Володимир Скоробогач (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Він у грубій формі звернувся до заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха і звинуватив його в тому, що в департаменті охорони здоров'я ХОДА нібито "твориться хаос".
Кучер у відповідь заявив, що Скоробогач "городить х*рню".
"Що ви конкретно робили 5 років для того, щоб була інша ситуація? Ніх*ра не робили! Ви займаєтеся балаканиною", – підкреслив він.
Після цих слів Скоробогач зірвався з місця і голосно запропонував главі ХОДА "не дроч*ти". Кучер уточнив: "Як не дроч*ти?". Його опонент кілька разів повторив: "Ви нічого не ухвалюєте".
Однак привести конкретні приклади бездіяльності облдержадміністрації заступник голови облради не зміг.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, як Олексій Кучер виявився в політиці, про його дружбу з соратником Віктора Пшонки та любов до Росії.