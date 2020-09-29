Глава "Голосу" Кіра Рудик захворіла на коронавірус

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це вона повідомила у вівторок, 28 вересня на своїй сторінці у Facebook. У політикині кілька днів трималася висока температура, інші симптоми були схожими на грип.

"Друзі, сьогодні отримала позитивний тест на COVID. Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Усі інші симптоми – схожі на грип. Смак та запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні почуваю себе набагато краще, ніж учора", – написала Рудик.

Голова "Голосу", крім того, повідомила, що члени партії також здали тест на коронавірус.

"Звичайно, дуже прикро хворіти в розпал передвиборчої кампанії, але ми вже всі звикли працювати дистанційно, тому я налаштована бадьоро та оптимістично. Ще раз закликаю всіх дотримуватися карантинних норм та берегти себе", – додала Рудик.

Кіра Рудик захворіла на коронавірус. Кіра Рудик / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Екопартіі Берези", кандидат у мери Києва Борислав Береза заразився коронавірусом (COVID-19).