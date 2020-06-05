Глава екоінспекції відпустив судно, яке скинуло у море тонни пальмового масла. Документ

Глава Державної екологічної інспекції Андрій Мальований вирішив відпустити судно Stavanger, яке в одеському порту "Південний" скинуло 8 тонн пальмової олії в море і завдало мільйонних збитків.

Про це у Facebook повідомив колишній виконуючий обов'язки глави відомства Єгор Фірсов. Він також опублікував відповідний документ (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Єгор Фірсов/Facebook Судно Stavanger, яке скинуло тонни пальмового масла в море, відпустили

Фірсов уточнив, що власник судна не сплатив штраф до бюджету, а замість цього перерахував 26 мільйонів гривень на депозитний рахунок господарського суду Одеси. Він підкреслив, що зазначена сума майже втричі менше завданих збитків.

"Через пару місяців цю історію тихо зіллють, ці гроші повернуть власнику судна, і історія закінчиться нічим", – вважає колишній чиновник.

Судно Stavanger, яке скинуло тонни пальмового масла в море, відпустили Єгор Фірсов/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід капітану танкера Delfi, який в листопаді 2019 року зазнав аварії біля пляжу в центрі міста, в результаті чого стався розлив нафтопродуктів в море. Його відпустили на час слідства додому під його особисте зобов'язання.