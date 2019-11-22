Глава Дніпропетровської облради контролює групу в "Слузі народу" – ЗМІ

У президентській партії "Слуга народу" є група, яка орієнтується на главу Дніпропетровської облради, ексзаступника олігарха Ігоря Коломойського Святослава Олійника.

Про це пише "Новое время" з посиланням на власні джерела. Зокрема, так звана група складається з п'яти депутатів-мажоритарників Дніпропетровської області.

До неї джерела видання відносять:

Владислава Бородіна, мажоритарника, який пройшов від 38 округу Дніпропетровської області. Сергія Северина, мажоритарника, який пройшов від 39 округу Дніпропетровської області. Сергія Демченка, мажоритарника, який пройшов від 29 округу Дніпропетровської області. Дмитра Чорного, мажоритарника, який пройшов від 34 округу Дніпропетровської області. Кирила Нестеренка, мажоритарника, який пройшов від 26 округу Дніпропетровської област

У "Слузі народу" є група, яка орієнтується на Святослава Олійника

8 листопада Святослав Олійник був обраний главою Дніпропетровської облради. З 2006 до 2012 року він був народним депутатом. На місцевих виборах 2010 року балотувався на мера Дніпра і посів друге місце. У 2014-2015 роках обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської ОДА, коли її очолював Ігор Коломойський. Протягом останніх чотирьох років працював першим заступником голови облради.

Як писав OBOZREVATEL, викриття народних депутатів від "Слуги народу", якими займаються пранкери "Джокер" і блогер "Темний Лицар", можуть бути вигідні українському олігарху Ігорю Коломойському.

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