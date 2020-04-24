Глава ДФС Верланов назвав своє звільнення політичним

Дарина Дурова Політика 23:04, 24.04.2020 Оновлено: 23:13, 24.04.2020

Звільнений із посади голови Державної фіскальної служби Сергій Верланов пов'язав таке рішення Кабміну зі "зміною курсу".

Своє звільнення в п'ятницю, 24 квітня, він прокоментував в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". На думку ексчиновника, відставка є "абсолютно політичним рішенням" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Сергій Верланов
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"Із 13-14 лютого, із зустрічі з бізнесом, у цій країні дещо змінився курс і дискурс фінансово-економічного блоку. Була змінена команда Міністерства фінансів неодноразово", – сказав він.

Звільнення, які відбулися 24 квітня, Верланов назвав "перш за все зміною курсу". "Що стосується мене – ці рішення не мають жодних підстав", – вважає колишній міністр.

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