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24 квітня • оновлено в 23:13
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Глава ДФС Верланов назвав своє звільнення політичним

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Звільнений із посади голови Державної фіскальної служби Сергій Верланов пов'язав таке рішення Кабміну зі "зміною курсу".

Своє звільнення в п'ятницю, 24 квітня, він прокоментував в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". На думку ексчиновника, відставка є "абсолютно політичним рішенням" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Сергій Верланов

Сергій Верланов

Скрін відео

"Із 13-14 лютого, із зустрічі з бізнесом, у цій країні дещо змінився курс і дискурс фінансово-економічного блоку. Була змінена команда Міністерства фінансів неодноразово", – сказав він.

Звільнення, які відбулися 24 квітня, Верланов назвав "перш за все зміною курсу". "Що стосується мене – ці рішення не мають жодних підстав", – вважає колишній міністр.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Новина доповнюється...

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Автор
Дарина Дурова
Особи
Сергій Верланов Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
Державна фіскальна служба України Кабінет Міністрів України політика видео
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