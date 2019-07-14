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"Честь маю!" Глава ДФС пішов із посади після скандалу із Зеленським

30.1т Читати матеріал російською

В. о. голови Державної фіскальної служби України Олександр Власов написав заяву про відставку, як того вимагав президент Володимир Зеленський.

Відповідне відео і фото документа опублікував він у своєму Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця)..

"Шановний пане президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як Верховного Головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про звільнення від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби. У понеділок направлю цю заяву до Кабінету міністрів України. Честь маю, полковник Олександр Власов", – написав він.

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Зеленський зі скандалом звільнив главу ДФС: що про нього відомо

Олександр Власов

Олександр Власов

Вести

"Честь маю!" Глава ДФС пішов із посади після скандалу

Facebook Олександра Власова

Відзначимо, документ був підписаний Власовим 13 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свою вимогу про звільнення Власова глава держави пояснив тим, що чиновник не звільнив керівників митниць в чотирьох областях – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької, як вимагав Зеленський під час наради в Ужгороді 6 липня. При цьому його повідомлення про їх звільнення в соцмережі виявилося неправдивим.

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Особи
Олександр Власов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Державна фіскальна служба України
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H Ya
H Ya
Ахахха, "честь имею". А где была его "честь" когда он най обывал?
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Бывает, хамы, воры и брехуны как и Порошенко полную жопу называют честь!
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Dell Alex
Dell Alex
Выбрали придурка президентом...
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