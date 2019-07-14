"Честь маю!" Глава ДФС пішов із посади після скандалу із Зеленським

В. о. голови Державної фіскальної служби України Олександр Власов написав заяву про відставку, як того вимагав президент Володимир Зеленський.

Відповідне відео і фото документа опублікував він у своєму Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця)..

"Шановний пане президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як Верховного Головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про звільнення від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби. У понеділок направлю цю заяву до Кабінету міністрів України. Честь маю, полковник Олександр Власов", – написав він.

Олександр Власов Вести

Facebook Олександра Власова

Відзначимо, документ був підписаний Власовим 13 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свою вимогу про звільнення Власова глава держави пояснив тим, що чиновник не звільнив керівників митниць в чотирьох областях – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької, як вимагав Зеленський під час наради в Ужгороді 6 липня. При цьому його повідомлення про їх звільнення в соцмережі виявилося неправдивим.

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