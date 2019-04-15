"Гладковського за комір до в'язниці": у Порошенка різко висловилися про корупцію в оборонці

У штабі Петра Порошенка заявили, що чинний президент не може впливати на розслідування корупційного скандалу в оборонному секторі України або "притягнути за комір" Олега Гладковського, одного з його фігурантів, у тюрму.
Про це, як передає УП, сказав представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, вказавши на те, що справа підслідна НАБУ.
"Президент не може взяти Гладковського за комір і привести його до в'язниці. Те, що він міг зробити, він зробив. Він особисто звернувся в Національне антикорупційне бюро, в орган у якого репутація абсолютно незалежна від президента", – сказав він.
Олег Гладковський
BBC
"Крім того, президент, щоб у Гладковського не було впливу на слідство, звільнив його з усіх посад", – додав Медведєв.
Представник штабу кандидата також наголосив, що президент призначив наступником Гладковського "людину з бездоганною репутацією" Сергія Кривоноса.
Відзначимо, він балотувався на виборах президента в 2019 році, проте знявся на користь Порошенка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Були названі скажені суми заробітку топ-чиновників у результаті контрабанди та інших "хитрощів".
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Гладковський також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії.
Кількох топ-чиновників "Укроборонпрому" відсторонили від посад.
Пізніше стало відомо, що "Укроборонсервіс" (входить у структуру "Укроборонпром") заплатив Автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн грн передоплати за таємну угоду.
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