"Гладковського за комір до в'язниці": у Порошенка різко висловилися про корупцію в оборонці

У штабі Петра Порошенка заявили, що чинний президент не може впливати на розслідування корупційного скандалу в оборонному секторі України або "притягнути за комір" Олега Гладковського, одного з його фігурантів, у тюрму.

Про це, як передає УП, сказав представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, вказавши на те, що справа підслідна НАБУ.

"Президент не може взяти Гладковського за комір і привести його до в'язниці. Те, що він міг зробити, він зробив. Він особисто звернувся в Національне антикорупційне бюро, в орган у якого репутація абсолютно незалежна від президента", – сказав він.

Олег Гладковський BBC

"Крім того, президент, щоб у Гладковського не було впливу на слідство, звільнив його з усіх посад", – додав Медведєв.

Представник штабу кандидата також наголосив, що президент призначив наступником Гладковського "людину з бездоганною репутацією" Сергія Кривоноса.

Відзначимо, він балотувався на виборах президента в 2019 році, проте знявся на користь Порошенка.

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