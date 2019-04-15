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"Гладковського за комір до в'язниці": у Порошенка різко висловилися про корупцію в оборонці

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У штабі Петра Порошенка заявили, що чинний президент не може впливати на розслідування корупційного скандалу в оборонному секторі України або "притягнути за комір" Олега Гладковського, одного з його фігурантів, у тюрму.

Про це, як передає УП, сказав представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, вказавши на те, що справа підслідна НАБУ.

"Президент не може взяти Гладковського за комір і привести його до в'язниці. Те, що він міг зробити, він зробив. Він особисто звернувся в Національне антикорупційне бюро, в орган у якого репутація абсолютно незалежна від президента", – сказав він.

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Олег Гладковський

Олег Гладковський

BBC

"Крім того, президент, щоб у Гладковського не було впливу на слідство, звільнив його з усіх посад", – додав Медведєв.

Представник штабу кандидата також наголосив, що президент призначив наступником Гладковського "людину з бездоганною репутацією" Сергія Кривоноса.

Відзначимо, він балотувався на виборах президента в 2019 році, проте знявся на користь Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Олег ГладковськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Порох, ты главный коррупционер в стране!!
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Кнур соевый, не лепи нам горбатого, твоё место в тюрьме!!
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Виня Ксения
Виня Ксения
Поклонникам Зеленского вообще пофиг, что отвечает команда Порошенка. До них уже не достучаться. Они с вожделением впитывают каждое слово своего Зе и поверят в любой бред им произнесенный.
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