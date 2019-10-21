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21 жовтня • оновлено в 12:43
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Гладковський вийде на свободу: у скандальній справі трапився новий поворот

5.9т Читати матеріал російською

За колишнього заступника секретаря РНБО і президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського, якого затримали 17 жовтня в аеропорту Бориспіль, внесли заставу в 10 мільйонів гривень.

Про це повідомив його адвокат Руслан Волинець, передає 5 канал. Повідомляється, що кошти перерахувала сім'я підозрюваного.

Сам Гладковский ще перебуває в СІЗО.

Олег Гладковський

Олег Гладковський

Нині правозахисники очікують відповідні документи від суду. На волю Гладковський може вийти вже сьогодні. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 грудня або ж внесення понад 10 мільйонів гривень застави із носінням електронного браслета Олегу Гладковському обрав Вищий антикорупційний суд у суботу.

Зазначимо, що суму застави було зменшено у 10 разів — до аналогічної суми збитків, котру, за версією слідства, завдав державі Олег Гладковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення застави в 10 мільйонів гривень.

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Особа
Олег Гладковський
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да конечно выйдет на свободу и приговор будет оправдательный
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
сбежит тварь
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Смирнов Владимир, Никуда не следит, откупится. Бабло с него собьют и будет дальше воровать.
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
откупится и будет воровать дальше .., в этом вся Украина ... )))
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