Гладковський вийде на свободу: у скандальній справі трапився новий поворот

За колишнього заступника секретаря РНБО і президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського, якого затримали 17 жовтня в аеропорту Бориспіль, внесли заставу в 10 мільйонів гривень.

Про це повідомив його адвокат Руслан Волинець, передає 5 канал. Повідомляється, що кошти перерахувала сім'я підозрюваного.

Сам Гладковский ще перебуває в СІЗО.

Олег Гладковський

Нині правозахисники очікують відповідні документи від суду. На волю Гладковський може вийти вже сьогодні. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 грудня або ж внесення понад 10 мільйонів гривень застави із носінням електронного браслета Олегу Гладковському обрав Вищий антикорупційний суд у суботу.

Зазначимо, що суму застави було зменшено у 10 разів — до аналогічної суми збитків, котру, за версією слідства, завдав державі Олег Гладковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення застави в 10 мільйонів гривень.

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