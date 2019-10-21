Гладковський вийде на свободу: у скандальній справі трапився новий поворот

За колишнього заступника секретаря РНБО і президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського, якого затримали 17 жовтня в аеропорту Бориспіль, внесли заставу в 10 мільйонів гривень.
Про це повідомив його адвокат Руслан Волинець, передає 5 канал. Повідомляється, що кошти перерахувала сім'я підозрюваного.
Сам Гладковский ще перебуває в СІЗО.
Олег Гладковський
Нині правозахисники очікують відповідні документи від суду. На волю Гладковський може вийти вже сьогодні. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 грудня або ж внесення понад 10 мільйонів гривень застави із носінням електронного браслета Олегу Гладковському обрав Вищий антикорупційний суд у суботу.
Зазначимо, що суму застави було зменшено у 10 разів — до аналогічної суми збитків, котру, за версією слідства, завдав державі Олег Гладковський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналісти програми "Наші гроші" минулої зими оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор ГЛАДКОВСЬКА.
Гладковський-молодший заявив, що буде подавати в суд на журналістів через звинувачення. Олег Гладковський ініціював припинення його повноважень на період розслідування.
У липні 2019 го Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом компанії з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу).
Олега Гладковського 17 жовтня затримали агенти НАБУ, в той же день він оголосив голодування.
Корпорація "Богдан" у відповідь на інформацію про обставини затримання її президента Олега Гладковського заявила, що ні про яку "спробі покинути Україну" не може бути й мови.
8 жовтня, детективи НАБУ повідомили про підозру Гладковському - в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.
Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення застави в 10 мільйонів гривень.
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