Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 17:31
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Гладковський не тікав з України!" У "Богдані" заявили про спекуляції

558 Читати матеріал російською

Корпорація "Богдан" у відповідь на інформацію про обставини затримання її президента Олега Гладковського, заявила, що про ніяку "спробу залишити Україну" не може бути й мови.

Заява з'явилася на сайті пресслужби корпорації. Там зазначили, що Гладковський збирався на виставку автобусної техніки у Брюселі.

"17 жовтня 2019 року О.В.Гладковський прямував на світову виставку автобусної техніки Bus world 2019, яка розпочинає свою роботу 18 жовтня у Брюселі. Він був офіційно запрошений на цей захід і мав на меті взяти участь у низці запланованих ділових перемовин, як очільник провідної автомобілебудівної корпорації", - сказано у повідомленні.

Олег Гладковський

Олег Гладковський

Новини
Завжди повертався в Україну: з'ясувалося, куди хотів вилетіти Гладковський

У пресслужбі зауважили, що після уходу з державної служби Гладковський офіційно повернувся до управління корпорацією і в цьому статусі неодноразово виїздив за кордон і повертався в Україну. Отже зручна для багатьох версія про начебто спробу залишити Україну не витримує ніякої критики.

У корпорації вважають, що такі дії силовиків дуже схожі на політично вмотивовані, як це було з обшуками просто у переддень виборів, і вказують на керування силовими відомствами держави у ручному режимі на догоду гарній телевізійній картинці та переключенню соціальної уваги від реальних проблем у економіці країни.

Як писав OBOZREVATEL, колишнього першого заступника секретаря РНБО та президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського 17 жовтня затримали агенти НАБУ.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Олег Гладковський
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel