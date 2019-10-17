"Гладковський не тікав з України!" У "Богдані" заявили про спекуляції

Корпорація "Богдан" у відповідь на інформацію про обставини затримання її президента Олега Гладковського, заявила, що про ніяку "спробу залишити Україну" не може бути й мови.

Заява з'явилася на сайті пресслужби корпорації. Там зазначили, що Гладковський збирався на виставку автобусної техніки у Брюселі.

"17 жовтня 2019 року О.В.Гладковський прямував на світову виставку автобусної техніки Bus world 2019, яка розпочинає свою роботу 18 жовтня у Брюселі. Він був офіційно запрошений на цей захід і мав на меті взяти участь у низці запланованих ділових перемовин, як очільник провідної автомобілебудівної корпорації", - сказано у повідомленні.

Олег Гладковський

У пресслужбі зауважили, що після уходу з державної служби Гладковський офіційно повернувся до управління корпорацією і в цьому статусі неодноразово виїздив за кордон і повертався в Україну. Отже зручна для багатьох версія про начебто спробу залишити Україну не витримує ніякої критики.

У корпорації вважають, що такі дії силовиків дуже схожі на політично вмотивовані, як це було з обшуками просто у переддень виборів, і вказують на керування силовими відомствами держави у ручному режимі на догоду гарній телевізійній картинці та переключенню соціальної уваги від реальних проблем у економіці країни.

Як писав OBOZREVATEL, колишнього першого заступника секретаря РНБО та президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського 17 жовтня затримали агенти НАБУ.

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