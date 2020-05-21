"Гірше вже нікуди!" Резніков заявив, що Україна 6 років веде переговори з окупантом

Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в Мінську вже шість років йдуть переговори з окупантами.

В інтерв'ю "Новинам Донбасу" він сказав, що створення Консультативної ради було хорошою ідеєю, але комунікація з народом не пройшла успішно. Він зазначив, що побоювання людей легітимізувати переговори з сепаратистами, не зовсім правильні, так як вже шість років в Мінськ їздять представники окупаційного режиму – Росія.

"Потрібно визнати, що шість років в мінському процесі ведуться переговори з представниками колабораційного окупаційного режиму. Це логічно, тому що це Тристороння контактна група, там є Росія, Україна і ОБСЄ", – підкреслив він.

Резніков заявив, що Україна 6 років веде переговори з окупантом

Також Резніков сказав, що необхідно захищати суверенітет і залучати до переговорів українців, які живуть на окупованих територіях.

"Тому я не розумію цього нагнітання, вибачте ось цієї істерії, що цього робити не можна, тому що буде гірше. З чого буде гірше? Гірше вже нікуди, у нас війна, у нас гинуть люди, у нас зруйновані будівлі, у нас зруйновані сім'ї , долі – гірше вже бути не може!", – заявив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рєзніков вважає що Україна швидше поверне під свій контроль окуповані території Донбасу, ніж Крим.