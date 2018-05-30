Гігантська військова база: стало відомо, що зробила Росія з Кримом

Росія після анексії українського Криму перетворила півострів в гігантську військову базу.
Тепер Крим використовують для російської інтервенції в гарячі точки, в тому числі - Сирію, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Гордон".
"Важливо приділяти особливу увагу російській окупації Криму... Окупація привела до прискорення мілітаризації Криму. РФ практично вдвічі збільшила число своїх військових там і продовжує готувати кримську військову інфраструктуру для розгортання ядерної зброї, включаючи переоснащення об'єкта для зберігання радянських ядерних боєголовок", - заявив Клімкін.
"По суті, Крим сьогодні перетворився в гігантську військову базу, яка використовується сьогодні для російської інтервенції в гарячі точки, в тому числі - Сирію", - додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму назріла нова катастрофа через брак прісної води.
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