"Гидота!" Нардеп і екс-міністр зчепилися через Порошенка

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко і колишній міністр транспорту і зв'язку України Євген Червоненко влаштували перепалку через чинного президента Петра Порошенка і дебати, в яких він повинен брати участь.

В ефірі ток-шоу на телеканалі "112 Україна" Гончаренко намагався пояснити, навіщо потрібні дебати. "Ми хочемо на дебати не заради Зеленського, а заради мільйонів українців", — сказав він (щоб подивитися, проскролльте до кінця сторінки).

Після нього слово взяв Червоненко і став доводити, що Порошенко вже "програв вибори", а також почав ображати чинного президента.

Олексій Гончаренко

Євген Червоненко

Червоненко назвав передвиборчу рекламу Порошенка "гидотою". На що нардеп від БПП відповів, що "гидотою є сам Червоненко".

Після словесної перепалки обидва встали, Червоненко почав наближатися до Гончаренка, але ведучі його відтіснили.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення.

Ймовірність проведення дебатів лідерів президентських перегонів-2019 на стадіоні отримала потужний відгук у соцмережах.

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