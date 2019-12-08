"Гідні люди": Разумков зізнався, чому вступив у партію Януковича

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що у 22 роки вступив у "Партію регіонів" тому, що не хотів підтримувати третього президента Віктора Ющенка.

Як Разумков розповів у програмі "В гостях у Дмитра Гордона", про своє недовге регіональне минуле він не шкодує.

"Я б шкодував, якби мені було за щось соромно. Напевно, у Києві з одного боку, а в Донецьку з іншого боку, завдяки в тому числі і моїм колегам по цеху, які благополучно використовували технології було сприйняття, що якщо ти не сприймаєш, і не голосуєш за Ющенка, то ти якийсь івигнанець. А в Донецьку навпаки.

А в мене склалося так, що я не підтримував Ющенка на виборах 2014 року. Через це у мене були більш, ніж жорсткі відносини в інституті. Юнацький максималізм і принциповість – і я сказав, ну добре. А потім життя повернулося так, що я потрапив у "Партію регіонів", – зазначив політик.

Дмитро Разумков зізнався, чому вступив в "Партію регіонів"

Він підкреслив що навколо його членства в партії Януковича було багато фейків.

"Про мене писали, що я був один з лідерів молодіжного крила, але це не правда. Паралельно з цим хтось писав, що я був головним технологом партії, мені це лестило, я б міг збрехати, але в 22 роки бути головним технологом... ", – сказав Разумков.

Він додав, що вважає, що у "Партії регіонів" було багато гідних людей.

"Я і зараз кажу, що там було багато гідних людей, яких після перемоги в 2010 році "відтерли". І ті, хто був в опозиції дійсно відданий тим чи іншим ідеям, у тому числі ідеї децентралізації, вони потім поступилися місцем іншим функціонерам, які, на жаль, призвели до того до чого привели. Тому мені не соромно, я в даній ситуації не зробив нічого такого, за що мені довелося б червоніти", – підкреслив спікер ВР.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Разумков заявив, що переговори між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним в "нормандському форматі" приведуть до повернення окупованих територій.

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