Рішення Кабінету Міністрів про звільнення Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби – неочікуване, зважаючи на продемонстровану ним високу ефективність. Адже ДПС за його керівництва демонструвала збільшення показників надходжень до державного бюджету, незважаючи на уповільнення економічного розвитку.

Про це заявив сьогодні, 27 квітня, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу у стінах Верховної Ради (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Для мене особисто це рішення (рішення про звільнення Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби – ред.) було неочікуваним, особливо зважаючи на створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді у цей же день. Я розумію, що це рішення міністра фінансів, який бере на себе повну відповідальність за цю сферу, і тепер з нього ми будемо питати про показники надходжень. Це є рішення прем’єра, Кабінету Міністрів…", – заявив Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев

Також голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики розкритикував оголошений конкурс на заміщення посади голови ДПС.

"Так званий конкурс викликає дуже багато запитань… Якщо один день надається на подання документів, якщо дійсно є необхідність швидкого призначення, то, можливо, не треба вдавати з цього конкурс, можливо, це треба зробити за іншої процедури", - сказав Гетманцев.

Коментуючи слова міністра фінансів Сергія Марченка про нібито зменшення показників надходжень до бюджету зі сторони податкової під керівництвом Сергія Верланова, Гетманцев заявив, що "математика – це така річ, яка не витримує брехні".

"Якщо ми говоримо про конкретні цифри, то ми побачимо, що за 2019 є перевиконання надходжень до загального фонду державного бюджету з боку податкової на 3,8 млрд грн", - заявив він.

Разом з тим, Гетманцев зазначив, що недовиконання у 1 кварталі 2020 року можна пояснити об’єктивними факторами, але не провалами у роботі податкової.

"Якщо ми говоримо про перший квартал 2020 року, то є дійсно недовиконання, але це сталося у зв’язку зі зменшенням надходжень від ренти (на газ – ред.), а також… від акцизу на електроенергію", - зазначив Гетманцев.

"Якщо ми звернемо увагу на інші цифри, то ми бачимо збільшення надходжень по ПДВ, збільшення надходжень по акцизу, збільшення надходжень по ПДФО… Це питання потрібно уточнити у міністра фінансів. Я переконаний у тому, що це – авторитетна людина, яка відповідає за свої слова", - підсумував голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев заявив, що команда голови ДПС Сергія Верланова зуміла побороти старі схеми. У результаті її критикували ті представники старої влади, які роками отримували від цих схем злочинні доходи.